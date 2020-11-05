Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor
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Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor

05.11.2020 04:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:29
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor

Japonya'nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı tespit edildi. Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın 'bariz bir hayvan istismarı' olduğu belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.

"TÜM ZEMİN KÖPEKLERLE DOLUYDU"

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi. Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı." dedi.

KÖPEKLER KENDİ PİSLİKLERİNİ YİYORDU

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi.

HAYVAN BAKIM EVLERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek. Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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