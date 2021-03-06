Japonya'da aşılanan sağlık çalışanı alerjik reaksiyon gösterdi
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Japonya'da aşılanan sağlık çalışanı alerjik reaksiyon gösterdi

06.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:46
Japonya'da aşılanan sağlık çalışanı alerjik reaksiyon gösterdi

Japonya'da bir sağlık çalışanının Covid-19 aşısı olduktan sonra anafilaksi olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirdiği açıklandı.

Japonya'da bir sağlık çalışanının Covid-19 aşısı olduktan sonra anafilaksi olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirdiği açıklandı.

Covid-19 aşılama seferberliğinin 17 Şubat'tan bu yana sürdüğü Japonya'da, 30'lu yaşlardaki bir kadın sağlık çalışanının Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra alerjik reaksiyon gösterdiği açıklandı. Daha önce astım ve tiroit gibi kronik sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen sağlık çalışanının, dünkü aşılamanın ardından anafilaksi olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirdiği bildirildi. Nedeni böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar olabilen ve kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi ciddi semptomlarla ortaya çıkan anafilaksi hakkında açıklama yapan Japonya Sağlık Bakanlığı, vakanın dün itibarıyla aşı olan 46 bini aşkın sağlık çalışanı arasında ilk anafilaksi vakası olduğunu duyurdu.

Yan etki şüphesi

Daha önce Toyama eyaletindeki bir hastanede aşılanan bir kişide potansiyel yan etki olabileceği değerlendirilen kurdeşen belirtileri gözlenmiş, belirtilerin aşı kaynaklı olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı ifade edilmişti. Bu ay başında ise Covid-19 aşısının ilk dozunu alan bir kadının hayatını kaybettiği bildirilmiş, ölüm nedeninin "subaraknoid kanama" olduğu değerlendirilen şahsın ölümü ve aşılama arasında somut bir ilişkinin tespit edilemediği duyurulmuştu.

Onay alan tek aşı

ABD'li ilaç devi Pfizer Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya hükümetine başvuruda bulunan ilk firma olmuş, geçtiğimiz ay ise İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirdiği Covid-19 aşısına yeşil ışık yakılması için resmi başvuru sürecini başlatmıştı. Dün ise ABD merkezli Moderna Japonya'da aşı kullanım onayı arayan üçüncü ilaç şirketi olmuştu. Ülkenin Sağlık Bakanlığı şu ana kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına vize verdi.

Japonya'da dün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 438 bin 574'e, can kaybı sayısı ise bin 211'e yükseldi. - TOKYO

Japonya'da aşılanan sağlık çalışanı alerjik reaksiyon gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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