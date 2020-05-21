Japonya'da 3 eyalette daha OHAL sona eriyor Japonya'da hükümet Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan OHAL uygulamasını Osaka, Kyoto ve Hyogo'da sona erdirme kararı aldı.

Japonya'da hükümet Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan OHAL uygulamasını Osaka, Kyoto ve Hyogo'da sona erdirme kararı aldı. 31 Mayıs'ta yürürlükten kalkması beklenen karar kapsamındaki tedbirler yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'da uygulanacak.

Korona virüsün yayılış hızındaki düşüşün sürdüğü Japonya'da hükümet geçtiğimiz hafta ülkenin büyük bölümünde sona erdirilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 3 eyalette daha kaldırma kararı aldı. Bugün hükümete pandemi konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini dinleyen Korona Virüs Görev Gücü, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL'in sonlandırılmasına karar verdi. Söz konusu 3 bölgenin uygulamanın sona ermesi için gerekli olan "100 bin kişiye, 0.5 vaka sayısı" kriterini karşıladığı öğrenilirken, kriteri karşılamayan Tokyo ve Hokkaido dahil 5 eyalette ise OHAL tedbirleri sürecek.

İlk olarak sınırlı OHAL

Japonya'da hükümet artan korona virüs vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, daha sonra 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Vaka sayısında ciddi düşüş yaşanması halinde OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceği açıklanmıştı.

8 eyalet kalmıştı

Son olarak 14 Mayıs'ta yeni korona virüs vakalarının sayısındaki düşüsü değerlendiren hükümet 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandırmış, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Buna rağmen şartların olgunlaşması halinde söz konusu eyaletlerde de OHAL'in 31 Mayıs öncesinde bitebileceği vurgulanmıştı. Son kararla birlikte OHAL tedbirleri yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'da uygulanacak. Başbakan Shinzo Abe'nin karayı önümüzdeki saatlerde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Yaptırım içermedi

Japonya'da uygulanan OHAL hükümete ve bölge valilerine virüsle mücadele kapsamında ek yetkiler tanımış, ancak OHAL'e olanak tanıyan Japon yasalarının kapsamı nedeniyle zorunlu tedbirler hayata geçirilmemişti. Halka evde kalma çağrısı yaparken ticari işletmelerden de faaliyetlerine ara vermesini talep eden hükümetin çağrılarının ardından birçok kitlesel etkinlik ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Topyekun bir sokağa çıkma yasağı ya da bölgesel karantina uygulanmamıştı.

Ölü sayısı 800'e yaklaştı

Japonya'da şu ana kadar 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 17 bin 145 kişi Covid-19'a yakalanmış, 13'ü aynı geminin yolcularından toplam 797 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA