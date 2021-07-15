Japonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Japonya'da yaşayan Türk toplumunun temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve davetlilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı "Türkiye Geçilmez" videosunun izlendiği programda Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsünün 5'inci yılında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Güngen, "Devletimize yönelik bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay şüphesiz kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

Son 5 yılda Türkiye'nin temel önceliklerinden birini yurt dışında FETÖ'yle mücadelenin oluşturduğunu kaydeden Güngen, "FETÖ'nün Japonya dahil yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele daha da önem kazanmıştır." diye konuştu.

Japonya'daki kuruluşlarıyla FETÖ'nün, Türkiye'nin kurumlarının imajına zarar verme ve Japon makamlarınca muhatap alınma gayreti içinde olduğunu kaydeden Güngen "Japon makamlarıyla tüm temaslarımızda FETÖ'nün eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket kisvesi altında çalıştığını, siyasi ve ekonomik emelleri olan bir suç örgütü, sapkın bir kült grup, amaçları için masum sivilleri hedef alabilen bir terör örgütü olduğunu, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir risk teşkil ettiğini vurgulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan