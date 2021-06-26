Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti
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Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti

Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti.

Japonya'da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti. İfadesinde çocukluğundan bu yana kadın ayakkabılarına ilgi duyduğunu belirten şahsın 2014 yılında aynı suçtan tutuklandığında, "Ayakkabıların kokusunu seviyorum" dediği ortaya çıktı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Niigata eyaletinde 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsız yakayı ele verdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre özel bir şirket çalışanı olan 47 yaşındaki Tsunehito Isobe, 2 Mart'ta Murakami şehrindeki bir ofise izinsiz girerek 500 yen (yaklaşık 40 lira) değerinde bir çift sandalet çaldı. Hırsızlık olayının ardından tedbir almak isteyen ofisin yetkilileri ise çalıştıkları binaya güvenlik kameraları kurdu. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta aynı ofise izinsiz şekilde tekrar giren hırsız, bu kez varlığından haberdar olmadığı güvenlik kameralarına yakalandı.

Çoğu hemşire ayakkabısı

Niigata polisi, Isobe'nin evinde yaptığı aramada model araba ve ayakkabı kutuları içine saklanmış 139 çift kadın ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabıların 77 çiftini hemşirelerin kullandığı sandaletlerin oluşturduğu açıklandı. Şahsın ikametinde ayrıca yakasında isim yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın çorabı bulundu.

Polis kurbanları arıyor

Söz konusu olayı kamuoyuna 24 Haziran'da duyuran Niigata polisi, şahsın evinde ele geçirilen ayakkabıları sergilerken, ayakkabıların çoğunun çalıntı olmasına rağmen hırsızlık ihbarı yapılmadığını belirtti. Güvenlik güçleri, paylaşılan görselde kendi ayakkabılarını gören kurbanları soruşturma konusunda iş birliği yapmaya çağırdı. 47 yaşındaki İsobe'nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı. "Çocukluğumdan beri kadınların giydiği ayakkabılara ilgi duyuyorum" dediği öğrenilen şüpheli, ayakkabıların yarısını çaldığını, yarısını ise internetten ya da ikinci el eşya satıcılarından aldığını söyledi. İsobe, benzer hırsızlıkları birkaç yıldır yaptığını da itiraf etti.

İsobe'nin aynı suçtan 2014 yılında bir kez daha tutuklandığı öğrenildi. Niigata eyaletindeki eczane, hastane ve bakım evlerinden ayakkabı çaldığı kaydedilen şahsın evinde 244 çift kadın ayakkabısı ele geçirildiği açıklandı. - TOKYO

Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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