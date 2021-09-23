Japonya Büyükelçiliği'nden Karabük'e gezici sağlık tarama aracı

KARABÜK'te, Japonya Büyükelçiliği'nin hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı törenle hizmete girdi.

Japonya Büyükelçiliği'nin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan gezici sağlık tarama aracı, törenle Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Karabük Valiliği'nde düzenlenen törende konuşan Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, "Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlanmıştır. Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da Japonya hükümetine kırsal alanda yaşayan kişilere yönelik genel sağlık muayenesi ve temel tıbbi bakım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje teklifi gelmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek gezici sağlık tarama aracı ve gerekli tıbbi ekipmanların alınması konusunda hibe desteği sağladık. Bugüne kadar zamanında ve uygun bir şekilde sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların durumunun düzelmesini ve bölgenin sağlık alanında önemli ölçüde ilerleme kat etmesini temenni ediyorum." dedi.