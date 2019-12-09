Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü

09.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:44

euronews yedi bölümlük "Go Japan" programında, Japon geleneklerini, doğasını ve şehirlerini keşfetmek üzere sizi yolculuğa çıkarıyor.



Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini derinlemesine anlamaya çalışan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor. Euronews.com'da Görüntüle