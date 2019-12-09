Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü
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Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü

Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini keşfe çıkan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor.

09.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:44
Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü

yedi bölümlük "Go Japan" programında, geleneklerini, doğasını ve şehirlerini keşfetmek üzere sizi yolculuğa çıkarıyor.


Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini derinlemesine anlamaya çalışan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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