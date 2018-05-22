Japonların Büyük İlgi Gösterdiği Geyik Böceği, Muğla'da İlk Defa Görüldü
Japonların büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yetiştiği bilinen Geyik böceği, Muğla'da ilk defa ortaya çıktı.
Altı antenli böcek olarak da adı geçen ve Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yetiştiği bilinen Geyik böceği, Muğla'da ilk defa ortaya çıktı.
BOYU TELEFON ŞARJ CİHAZI KADAR
Oturduğu masaya konan Geyik böceği ile ilgili araştırma yapan bir vatandaş, böceğin koruma altında olan ve Japonya'da çok değerli bir böcek olduğunu öğrenince durumu Muğla Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Geyik böceğinin boyunun yaklaşık telefon şarj cihazı kadar olduğunu söyleyen vatandaş, altı antenli böcek ile de ilk defa karşılaştığını ifade etti.
JAPONLAR ONUN İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Özellikle böcek koleksiyonerleri arasında çok revaçta olan altı taraklı Geyik böceği, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıyı Türkiye'ye çekiyor. Son zamanlarda bölgeyi en çok ziyaret edenlerin başında ise Japonlar geliyor.
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33 tereterte kadar terterte buyuk turCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAMAMDA HANGİ ŞARJ CİHAZICevap Yaz Yayından Kaldır
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HACI SATALIM İHRAÇ EDELİM PARA KAZANALIM DÖVİZ GELSİN BÖÇÜK MÖÇÜK NEDCEZ BİZKİ :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Japon ve Çin kültüründe çerez gibi böcek yemek hangi vatan haini bizim böceği ispiyonladı yazık şimdi onunda kökünü kuruturlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır....: Yanlış biliyorsun o herşeyi yiyenler çinliler ayrıca japonlar bu böcekleri Spor , kumar yada Ticaret amaçlı kullanıyorlar. Bir araba fiyatına böcek satılıyor japonya da . Hele bunların Albino olanını bulabilirsen al sana bir villa parası o kadar diyorum yani.2 Yayından Kaldır