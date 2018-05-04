Japon Teknoloji Devleri Adana Şehir Hastanesi'nde

Japonya'nın önde gelen iki büyük sağlık teknolojileri firmasının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Projesi dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans platformu Infrastructure Journal Global tarafından "Avrupa'nın En iyi PPP (Kamu-Özel Ortaklığı) Projesi" seçilen, geçtiğimiz ay ise RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Teknolojileri Alanında "En İyi Hastane Uygulaması Ödülü"nün sahibi olan Adana Şehir Hastanesi, Japon misafirlerini konuk etti.

Japonya'nın teknoloji devi Hitachi'nin medikal ve sağlık hizmetleri alanında üretim yapan markası Hitachi Healthcare'in Başkanı Mr. Watanabe ve tıbbi hizmetler sunan ve geliştiren Miraca Holding CEO'su Mr. Takeuchi'nin de aralarında bulunduğu heyete, Adana Şehir Hastanesi'nin; tüm dünyaya model olan sistemi, yatak kapasitesi ve sahip olduğu en ileri teknoloji medikal ekipmanları hakkında hastane yönetimi tarafından sunum yapıldı.

Dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi

Sunumun ardından Japon heyet, başta Adana olmak üzere tüm bölge illerinden günlük 16 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti sunan 1.550 yataklı Adana Şehir Hastanesi'nin dünya standartlarında hizmet veren birimlerini gezdi. 1512 adet sismik izolatörüyle 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi' unvanına sahip Adana Şehir Hastanesi'nin her biri lüks otel konforunda düzenlenen odalarını gezen Japon heyet, genel sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüksek güvenlikli adli psikiyatri, onkoloji, kalp ve damar hastalıkları, kadın doğum ve çocuk hastanelerini gezerek, ilgililerden bilgiler aldılar.

Japonlar şehir hastaneleri projelerinde yer almak istiyor

Yüksek teknolojili laboratuvarları, yardım masalarını ve çağrı merkezlerini de gezen heyet, hastanenin fotoğraflarını çekip notlar aldı. Adana Şehir Hastanesi'nden olumlu izlenimlerle ayrılan Hitachi Healthcare ve Miraca Holding üst düzey yetkilileri, Rönesans Holding tarafından inşa edilen Bursa ve İstanbul'daki Şehir Hastaneleri Projeleri'nde yer almak istediklerini ifade ettiler.

Yapımına Mart 2015'de başlanan ve 2017 yılının Eylül ayında hasta kabulüne başlayan Adana Şehir Hastanesi'nde günlük 16 bin hastanın tamamen güvenli koşullarda ve hızlı hizmet alabilmesi için dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılıyor. - ADANA