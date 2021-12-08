Japon milyarder Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile uzay gezisine çıktı.
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile uzay gezisine çıktı.
Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nde TSİ 10.38'de gerçekleşen fırlatma töreni, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayınlandı.
???????Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığında Soyuz MS-20 ile uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Maezawa ile asistanı Hirano'nun yaklaşık 6 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşması bekleniyor.
Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırlayacak.
Moskova'daki Yuri Gagarin Kosmonot Hazırlama Merkezi'nde yaklaşık 6 ay eğitim gören Japon milyarder Maezawa ile asistanı, UUİ'de 12 gün kalacak. 20 Aralık'ta da Dünya'ya dönecek.