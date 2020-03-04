Japon doktorlar koronavirüs tedavisinde işe yarayan astım ilacının adını açıkladı

04.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:59

Japonya'da doktorlar, "Ciclesonide" isimli astım ilacının zatürre geliştiren koronavirüs hastalarının tedavisinde etkili olduğunu açıkladı. Doktorlar bu ilacın 65 yaş üzeri hastalarda etkili olduğunu söylerken 73 yaşındaki bir hastada bu ilaçla uygulanan tedavinin ardından taburcu oldu.

Japon doktorlar, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüs tedavisine dair umut olabilecek bir çalışmaya imza attı.

ASTIM İLACI 65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA ETKİLİ OLDU

Japonya resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kanagawa eyaletindeki Ashigarakami Hastanesi'nden doktorlar, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinden enfekte olan hastaları tedavi etti. Tedavi sürecine dair sonuçları Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin web sitesinde yayınlayan ekibin aktardığına göre, üç hastaya bağışıklık sistemi üzerinde etki eden "Ciclesonide" adlı bir astım ilacı verildi. 65 yaş üzeri olan ve oksijen desteği alan hastalar, durumlarının ciddi olmasına rağmen iyileşme gösterdi. Hastalardan 73 yaşındaki bir kadının, semptomlarında azalma görülmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi

ARAŞTIRMALAR SÜRECEK

İlacı Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden bilgi aldıktan sonra kullandığı öğrenilen ekip, ilacın akciğerlere ulaşarak iltihaplanmayı azaltmada etkili olabileceğini tahmin ediyor. İlacın etkinliği ise, diğer tıbbi kurumlarla gerçekleştirilecek detaylı çalışmaların ardından kesinleşecek.

İLK DEĞİL

Henüz kesin tedavisi bulunmayan koronavirüs ile ilgili daha önce benzer bir çalışmaya imza atan farklı bir Japon araştırma ekibi, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini açıklamıştı. Etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın da korona virüsü tedavisinde kullanılabileceği gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA

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