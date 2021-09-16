Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret - Haberler
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Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Büyükelçiliğin belediyeye hibe ettiği çok amaçlı ambulans hakkında bilgi alan Doma, insanlara en güzel şekilde hizmet etmelerinden dolayı Özten ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Doma'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten de vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Özten, daha sonra Doma ile 85 yaşındaki bir hastayı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret - Haberler
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