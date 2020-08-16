Japon Büyükelçi Akio Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini gezdi
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Japon Büyükelçi Akio Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini gezdi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Kilis'te Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini gezdi.

Japon Büyükelçi Akio Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini gezdi
16.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:13

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Kilis'te Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini gezdi.

Kilis'e Türk ve Suriyeli Judocuların antrenmanlarını izlemek ve judocu çocuklar ile bir araya gelmek için kente gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini ziyaret ederek, burada kadınlar tarafından üretilen el işi göz nuru ürünleri inceledi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen'den bilgi olan Büyükelçi Akio, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin çalışmalarına hayran kaldı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Judo Şehri Kilis sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Belediyemiz tarafından yürütülen sosyal projelerimiz ses getirdi. Japon Büyükelçisi Miyajima Akio projelerimizi duyarak yerinde görmek üzere bizleri ziyaret etti. Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Büyükelçi ziyarette proje çalışmalarını takdir ederek yeni projelerde bizlerle çalışmak istediğini ifade etti. Büyükelçiye ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi'de Kilis'teki Suriyeli ile Ülkelerindeki Suriyelilere yapılan yardımlar oradaki faaliyetler konusunda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio'ya bilgi verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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