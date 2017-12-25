Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmaları alınıyor.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski yüzbaşı Cihat Nazoğlu, öğrenci subay olarak görev yaptığını, 15 Temmuz darbe girişiminde normal bir şekilde mesaisini tamamladıktan sonra lojmana gittiğini söyledi.



Nazoğlu, "Yüzbaşı Levent Özlü yanıma gelerek bir yarbayın beni aradığını, benimle birlikte 8 kişinin Sabiha Gökçen koruma bölüğüne gitmemiz gerektiğini söyledi. 23.00 sıralarında bölüğe vardık, 23.40'ta bölük komutanı Dursun Şimşek'i gördük. Bana silah verilmedi." dedi.



Darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından öğrendiğini, kimseye ateş etmeden 02.00 sıralarında Sabiha Gökçen koruma bölüğünden geri döndüklerini belirten Nazoğlu, 11 Kasım-20 Aralık 2014'te 174 kez ByLock programına girdiği iddialarını da reddederek, raporlarda yanlışlık olduğunu savundu.



Sanık yüzbaşı sabaha kadar televizyon izlemiş





Duruşmada savunma yapan eski yüzbaşı Erdal Koca da kendisinin öğrenci subay olduğunu, 15 Temmuz'da normal mesailerinin ardından Zincirlikuyu'daki lojmanlara gittiğini söyledi.





Sanık yüzbaşı Hasan Ataç'ın kendisini aradığını belirten sanık Koca, "Ataç bana olaylardan haberim olup olmadığını sordu. Telefonlardaki mesajlara bakmamı söyledi. İl Jandarmaya gitmem gerektiğini öğrendim ve (sanık) Fatih Yüksel'le İl Jandarma Komutanlığı'na gittik." diye konuştu.





Emir tebliği için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gittiklerini ifade eden Koca, savunmasına şöyle devam etti:





"Komutanlığın içindeki ek hizmet binasına girdim. Kimisi telefonlara, kimisi televizyona bakıp haberleri izliyordu. Başbakanın kalkışma açıklamasını öğrendikten sonra, sosyal tesislere gidip beklemeye başladım. Birilerinin bizi bir şeye bulaştırmak için çıkardıklarını düşündüm. Ben ve yüzbaşı Fatih Yüksel sabaha kadar sosyal tesislerde televizyon izledik ve 05.00 sıralarında ayrıldım."



Kendisinin ByLock programına 476 kez girdiği iddialarını da reddeden sanık Koca, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile emniyet raporları arasında farklılıklar var. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum." dedi.



Duruşmaya ara verildi.