Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon gerçekleştirerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, suç örgütünün ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda 131 kilogram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ele geçirdi. Ekipler ayrıca suçtan elde edilen ve suçun finansında kullandığı düşünülen 63 bin TL'ye el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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