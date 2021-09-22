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Son dakika haberi: Mersin'de jandarma ekipleri yolcu gibi bindikleri toplu ulaşım araçlarını denetledi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mersin'de jandarma ekipleri yolcu gibi bindikleri toplu ulaşım araçlarını denetledi

Son dakika haber... Mersin'de, sivil jandarma trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetim yaptı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, sivil jandarma trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler okul servis araçları ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştığı trafik kazalarını engellemek, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma ekipleri, 5 şehirlerarası yolcu otobüsü, 62 servis aracı ve 31 köy minibüsünü denetlendi.

Denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcular emniyet kemeri takmaları ile kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin trafikten kaynaklı can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek için tedbir, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılarak devam edileceği bildirildi.

Son dakika haberi: Mersin'de jandarma ekipleri yolcu gibi bindikleri toplu ulaşım araçlarını denetledi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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