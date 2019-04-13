Jandarmadan Seyfe Gölü Kuş Cenneti Kıyısına 2 Bin 500 Fidan

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyısına yaklaşık 2 bin 500 fidan dikti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ve öğrencilerle fidan dikim etkinliği düzenledi.

Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyısındaki tabiat parkı alanındaki etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı personelinin yanı sıra, Mucur Kaymakamlığı, Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrenciler katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde, bin 500 sedir, 50 ladin, 250 karaçam, 400 servi, 200 hatmi ve 100 sarıçam olmak üzere toplam 2 bin 500 fidan dikilirken, çalışma yapılan alanda 'Jandarma Şehitler Ormanı' oluşturuldu.

Fidanları toprakla buluşturan Hacı Derviş Rasim Ünsal İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de törenin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA