Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
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Korkuteli, Jandarma, Bozova, 3. Sayfa

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

06.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yelten Mahallesi Suçıktı mevkinde kaçak kazı yapılacağı duyumu alınması üzerine harekete geçerek olay yerine baskın yaptı. Kaçak kazı yapan O.Ö., E.A., H.K. ve E.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Dört şahıs jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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