Jandarmadan baklavalı yeni yıl kutlaması

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek, kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Ekipler, denetim yapmak için durdurdukları araç sürücüleri ile yolculara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.