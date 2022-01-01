Jandarmadan baklavalı yeni yıl kutlaması
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek, kutladı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek, kutladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Ekipler, denetim yapmak için durdurdukları araç sürücüleri ile yolculara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.