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Kilis'te Jandarma Trafik Denetimleri Artırıldı

Kilis'te Jandarma Trafik Denetimleri Artırıldı
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Kilis'te trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla Jandarma Trafik ekipleri, karayollarında hız, emniyet kemeri ve kurallara uyum denetimlerini yoğunlaştırdı. Ayrıca drone ile havadan denetimler yapılarak ihlaller tespit ediliyor, yetkililer kent genelinde denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kilis’te trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Jandarma Trafik ekiplerinin denetimleri artırıldı.

İl genelindeki karayollarında gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Denetimlerde özellikle hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri denetimlerini yalnızca karadan değil, drone desteğiyle havadan da sürdürüyor. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri, karadaki ekipler tarafından kontrol edilerek gerekli işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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