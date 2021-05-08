Son dakika: İsmail Demir duyurdu: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İsmail Demir duyurdu: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.