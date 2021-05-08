Son dakika: İsmail Demir duyurdu: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
Son dakika 3. sayfa haberine göre İsmail Demir duyurdu: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.
İsmail Demir duyurdu: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık. Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA'larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı