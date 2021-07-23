Jandarma trafik timleri Mersin'de 12 bin 189 aracı denetledi

Jandarma trafik timleri Mersin'de 12 bin 189 aracı denetledi Ekipler özellikle emniyet kemeri takılmasına, hız limitlerine uyulmasına ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşulmamasına dikkat çekti Jandarma trafik timleri Mersin genelinde bayram süresince 12 bin 189 aracı denetledi.

Jandarma trafik timleri Mersin'de 12 bin 189 aracı denetledi

Ekipler özellikle emniyet kemeri takılmasına, hız limitlerine uyulmasına ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşulmamasına dikkat çekti

MERSİN - Jandarma trafik timleri Mersin genelinde bayram süresince 12 bin 189 aracı denetledi.

Jandarma trafik timleri Mersin'de trafik akışının yoğun olduğu Erdemli-Çeşmeli otoban girişi ve yayla yollarında denetimlerini arttırdı. Denetimlerde drone de kullanıldı. Trafik timleri tarafından sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları, sürücülerin direksiyon başında cep telefonu kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi. Sürücülerden hız kurallarına uymaları istendi.

Sürücülerin büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu gözlendi. Sürücüler ve yolcular denetimleri yerinde bulduklarını belirterek, kurallara hassasiyetle uyduklarını dile getirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ramazan Üstüner, öncelikle tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Mersin trafik timleri olarak amacımız bayram süresince vatandaşlarımızın başlangıç noktalarından gitmek istedikleri yerlere sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. Bizim sayın yol kullanıcılarımızdan isteğimiz emniyet kemerlerini arka koltuktakiler dahil mutlaka takmalarını, trafikte seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmamalarını, dikkatlerini mutlaka yola vermelerini rica ediyoruz ve mutlak surette hız limitlerine uymalarını kendilerinden rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız