Jandarma ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor Muş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunuyor.

Muş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunuyor.

Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına destek veren güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların önceden ihtiyaç listesini alarak alışverişten sonra evlerine teslim ediyor.

156 Jandarma İmdat hattını arayarak talepte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim eden ekipler, ailelerin hayır dualarını alıyor.

Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan kanser hastası Selma Harar'ın yardımına koşan jandarma ekipleri, eczaneden aldığı ilaçları yaşlı kadına teslim etti.

Kronik hastalığı olan Harar, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarmanın bu uygulamasından çok memnun kaldığını söyledi.

Salgın nedeniyle evden çıkma yasağına uyduğunu ifade eden Harar, şöyle konuştu:

"Jandarma İhbar hattını aradım. Jandarma geldi, ilaç reçetemi verdim. İlaçlarımı alarak bana teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu yasaya uyuyorum. Herkes evinde kalsın ve dışarı çıkmasın. Sağlıklı bir yaşam ve çocuklarımızın geleceği için temiz bir Türkiye bırakalım."

- Mesai mefhumu gözetmeksizin yaşlıların yardımına koşuyorlar

Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan, 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin yaşlıların yanında olup, ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi.

Tüm vatandaşların evde kalması gerektiğini dile getiren Doğan, "Devletimizin çağrısına uyarak dışarı çıkmayan Selma teyze jandarmadan yardım istemesi kendi ve tüm toplum sağlığı açısından çok önemlidir" dedi.

72 yaşındaki Felek Örün de emekli maaşının çekilmesi ve meyve alınması için Jandarma İhbar hattını arayarak yardım talebinde bulundu.

Ekipten Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir, Felek Örün ile Kürtçe konuşarak taleplerini aldı.

Jandarma ekipleri, bankadan maaşını çektikleri Örün'ün ihtiyaçlarını da alarak, köyde kendisine teslim etti.

Örün, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplere, Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Aydın da eşlik ettik.

Kaynak: AA