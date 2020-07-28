Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi

15 Temmuz gecesi darbecilere sabaha kadar direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, emekliye sevk edildi. Hacıoğlu, Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü darbecilere sabaha kadar beylik tabancasıyla direnmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
28.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:17

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 4 general ve 60 albay emekliye sevk edildi. 4 yıl önceki 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü darbecilere sabaha kadar beylik tabancasıyla direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu daemekli edildi.

DARBECİLERE KARŞI DİRENEN İLK İSİMLERDENDİ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direnen ilk isimlerdendi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti.

Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı.

SABAHA KADAR DİRENDİLER

Takviye gelen PÖH ve JÖAK timleri Tuğgeneral Hacıoğlu sevk ve idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe Karargahı'nda da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

ŞANLIURFA'YA İLK KEZ GENERAL RÜTBELİ ATAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

SAHİL GÜVENLİK'TE BİR ALBAY TUĞAMİRAL OLDU

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR

Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi

İlgili Haberler

15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Zekai Aksakallı kimdir? Zekai Aksakallı nereli, kaç yaşında? Zekai Aksakallı rütbesi
Zekai Aksakallı kimdir? Zekai Aksakallı nereli, kaç yaşında? Zekai Aksakallı rütbesi
28 Temmuz 2020 Salı 31199 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
28 Temmuz 2020 Salı 31199 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu 3. Sayfa
Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Güncel
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Güncel
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fuat Oktay Tuma Çelik Haydar Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Deniz Seki Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Ağustos Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklik! Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 11:17:42. #1.14#
title