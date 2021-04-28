Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Orgeneral Çetin'e ziyareti sırasında Kaymakam Adem Keleş Agat taşından yapılmış tespih hediye etti.

Orgeneral Çetin de Kaymakam Keleş'e bordo bereli asker heykeli takdim etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret eden Çetin, burada kendisini karşılayan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve belediye çalışanları ile de sohbet etti.

Çubuk'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Çetin, "Huzurun adı Çubuk'ta olmak mutluluk verici. Burası çocukluğumuzun geçtiği ilçe" dedi.

Orgeneral Çetin ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş ve Lokma Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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