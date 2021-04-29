Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Güvem Mahallesi'nde yapılması planlanan Güvem Jandarma Karakolu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Aksoy ve Acar, Kızılcahamam'a yapılan yatırımlar hakkında Orgeneral Arif Çetin'e bilgi verdi.

Orgeneral Arif Çetin, misafirperverliklerinden dolayı Aksoy ve Acar'a teşekkür ederek, günün anısına hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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