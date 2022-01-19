Jandarma ekipleri çığ tatbikatı yaptı

MUŞ (AA) - Muş İl Jandarma Komutanlığınca "çığda arama kurtarma ve araçta rehine kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde Komando Tabur Komutanlığınca "çığda arama kurtarma ve afet bölgesinde çadır kurma faaliyeti" ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca "Araçta rehine kurtarma" operasyonu tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, arama kurtarma köpeği tarafından çığ altında kaldığı yer tespit edilen kişi, komandolar tarafından kurtarıldı ve ilk müdahalesinin ardından kurulan çadırda tedavi altına alındı.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri de terör unsurlarınca bir otobüste alıkonulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenledi.

Sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta operasyon gerçekleştiren JÖH'ler, teröristleri etkisiz hale getirerek, rehineleri tahliye etti.

Tatbikatı, Vali İlker Gündüzöz, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve askeri erkan izledi.