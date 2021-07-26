Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Son Dakika: 2021 jandarma bekçi alımı ilanı için geri sayım sürüyor. EGM ve JGK bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı başvuru şartları bekçi adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, jandarma bekçi alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Son Dakika: 2021 jandarma bekçi alımı ilanı için geri sayım sürüyor. EGM ve JGK bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı başvuru şartları bekçi adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, jandarma bekçi alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak ağustos başında ilanın yayınlanması alımlarla ilgili detayların duyurulması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.