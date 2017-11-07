Jandarma 222 memur alımı şartları nelerdir? Memur alım şartları ne zaman sona eriyor!

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Olarak Uzman Erbaş alımı devam ediyor mu? yapıyor. Sözleşmeli Olarak Uzman Erbaşa Kimler Başvuru yapabilir? Sözleşmeli Olarak Uzman Erbaş Başvurular ne zaman sona erecek? İşte Sözleşmeli Olarak Uzman Erbaş alımı hakkında tüm detaylar haberimizde mevcut. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için (22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacak.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 07 Kasım 2017 tarihli yapılmış olan duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine toplamda 222 kişilik kadro ile memur alacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyelerindeki memur eksikliğini karşılamak amaçlı farklı kadrolarda toplamda 222 kişilik kadro ile memur alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular online olarak internetten yapılacak olup, adaylara mülakat yapılacaktır. Uygulamalı mülakat sınavı ile 02 Ocak 2017 ile 12 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 22 kişilik boş kadro için en az lise mezunu ve KPSS'den en az 60 puan olan memur adayları çağrılacak.

Jandarma ve Sahi Güvenlik Akademisi Başkanlığı 200 kişilik kadro ile KPSS puanı en az lise düzeyinde ve 60 olmak şartı ile memur alımı yapacaktır.

ADAYLARDAN HANGİ NİTELİKLER ARANACAKTIR?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesine alımını yapacak olduğu boş kadrolar için adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Lisans mezunları için KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 50 puan almış olmak, Herhangi bir kurumda sözleşmeli veya memur olarak çalışmıyor olmak, yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak ve erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR

Başvuruda bulunacak adaylar, 07 Kasım 2017 tarihi itibari ile başvurularına başlayabilirler. Buna göre başvurular en geç 28 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar son başvuru günü en geç 17.00 a kadar sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. İlanın tam metnini incelemek isteyen adaylar aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Mühendis, Mimar, Uzman, Mütercim, Avukat, Veteriner, Aşçı, Bahçevan, Berber, Terzi, Hizmetli, Memur, Grafiker, Teknisyen, İstatistikçi, Tekniker, Kuru Temizlemeci, Zabıt Katibi

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karĢısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak, müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüĢt kararı almış olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak, erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak

Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında baĢarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak., hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak, başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ, YERİ ve ŞEKLİ

Jandarma Genel Komutanlığı memur alım ilanı başvuruları, 7 Kasım - 28 Kasım 2017 tarihleri arasında, www.jandarma,gov.tr adresi üzerinden yapılacak.