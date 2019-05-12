Jandarma 110 Yaşındaki Anneyi Unutmadı

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli anneler günü nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı ziyaret etti.

Kilis'te Anneler Günü kutlamaları kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil eşi Ebru Başaklıgil, ile jandarma personeli Hüseyinoğlu köyünde ikamet etmekte olan ve 1909 doğumlu Sıdıka Katı'yı ziyaret etti. Sıdıka Katı'yı elini öperek anneler gününü kutlayan jandarmalar ve eşleri, daha 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın annesi Gülizar Doğan ile babası Hanifi Doğan'ı da unutmadı.

Şehit Yunus Emre DOoğan'ın baba ocağı Polateli ilçesine bağlı Karapınar (Yılanca) köyündeki evlerine giden asker ve eşleri, Gülizar Doğan'ı eline öperek anneler gününü kutladı. - KİLİS

Kaynak: İHA