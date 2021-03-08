JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

Uyuşturucu madde ile yakalanan ünlü oyuncu için karar verildi

- JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı Jandarma Arama Kurtarma timleri, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde kayaklı gösteri yaptı.