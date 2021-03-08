JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
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JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

08.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:19

- JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı Jandarma Arama Kurtarma timleri, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde kayaklı gösteri yaptı.

- JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

ARDAHAN - Jandarma Arama Kurtarma timleri, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde kayaklı gösteri yaptı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam Kayak Merkezinde pankart açarak, kadınların gününü kutladı ve çiçek dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Yalnızçam Kayak Merkezinde JAK timleri "Söz Konusu Şiddetse Kol Kırıldığında Yen İçinde Kalmaz, Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankartı açarak Yalnızçam pistinden kayarak iniş yaptı.

Ekipler ayrıca, kayak merkezine gelen ziyaretçi kadınların gününü kutlayarak, çiçek dağıttı.

JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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