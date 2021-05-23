Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek!

Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kemal Kılıçdaroğlu yayınına dair tüm detayların masaya yatırılacağı yayın 15.00'te başlıyor.

Ülkemizin başarılı Twitch yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç nam-ı diğer Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek. Jahrein kişisel Twitter hesabı üzerinden yayının gerçekleşeceğini takipçilerine duyurdu.

Jahrein'in geçtiğimiz saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı yayının detaylarını masaya yatıracak. Geçtiğimiz haftalarda gelecek seçimlerde bağımsız millet vekili olarak seçimlere katılacağını duyuran Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu ile "Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım" programında buluştu.

Ahmet Sonuç'un Nevşin Mengü ile yapacağı yayın 23 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Yayına dair anlık detayları Ahmet Sonuç ve Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Ahmet Sonuç'un sosyal medya hesabı için , Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabı için tıklayabilirsiniz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 01:14:02. #1.15#

title