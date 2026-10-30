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Mersin'de tütün antreposunu alevler sardı! Yangının yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin ediliyor

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Mersin'de tütün antreposunu alevler sardı! Yangının yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin ediliyor
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde tütün dolu bir antrepoda gece saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu başladığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede antreponun tamamını sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.

MERSİN'de tütün dolu antrepoda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı.

TOMA'LAR DA DESTEK VERDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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