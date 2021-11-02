Jahrein Akit Tarafından Twitch'teki Dolandırıcılık ile Suçlandı!

Son günlerde kara para aklama iddialarının odağındaki Twitch Türkiye'de sular durulmazken olaya bir de Akit dahil oldu. Jahrein Akit tarafından konunun suçlusu olarak gösterildi!

Twitch Türkiye'deki bit dolandırıcılığı ve kara para aklama iddiaları son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konu başlıkları arasında. Çalıntı kredi kartları ile anlaşmalı yayıncılar üzerinden aklanan kara para miktarı da dudak uçuklatıyor. Ünlü isimlerin de adlarının karıştığı mesele daha şimdiden pek çok sevilen esporcu ve yayıncıyı etkilemiş vaziyette. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından konunun en yakın takipçilerinden biri ise Jahrein oldu. Ünlü Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç da bu skandalı en çok dillendiren ve işin peşini bırakmayan isimlerden. Jahrein konuya ilişkin olarak pek çok farklı mecraya açıklamalarda bulunarak bildiklerini insanlarla paylaşıyor. Hatta öyle ki ifadesine başvurulmak üzere emniyete de davet edilmiş vaziyette.

Temiz Twitch Olayı Nedir? İlk Taşı En Günahsız Olanınız Atsın!

Ancak görünüşe göre Akit bu durumu çok yanlış anlamış. Akit tarafından yayınlanan haber görselinde ve başlığında Ahmet "Jahrein" Sonuç direkt olarak dolandırıcılık iddiaları ile ilişkilendirilmiş vaziyette. Haber in kapak görselinde bu iddialar açık açık belirtilmişken haberiçeriğinde ise Jahrein'in yalnızca ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağırıldığı belirtiliyor ve sevilen yayıncının skandalın aydınlatılması için çağrıda bulunan isimlerden olduğu dile getiriliyor. Kısacası biraz kafalar karışmış gibi.

Jahrein'de duruma haklı olarak isyan etmiş vaziyette. Jahrein Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu durumu yargıya taşıyacağını da söylemiş durumda.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet