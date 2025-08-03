"Hobbit hangi cümleyle başlıyor?" Bu soru, yalnızca kitabın içeriğini merak edenleri değil, aynı zamanda yazarlık ve edebiyat dünyasıyla ilgilenenleri de yakından ilgilendiriyor. Tolkien, sıradan görünen ama okuyucuyu hemen içine çeken bir anlatımla kitabının kapısını aralıyor. Peki, J.R.R. Tolkien'in ''Hobbit'' adlı romanı hangi cümleyle başlar?

J.R.R. TOLKIEN'İN ''HOBBIT'' ADLI ROMANI HANGİ CÜMLEYLE BAŞLAR?

A) Mutlu aileler birbirine benzer

B) Topraktaki bir oyukta bir Hobbit yaşardı

C) Bütün çocukşar büyür; biri dışında

D) Ben hasta bir adamım

Doğru Cevap: B şıkkıdır.