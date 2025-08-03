J.R.R. Tolkien'in ''Hobbit'' adlı romanı hangi cümleyle başlar?

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"Hobbit hangi cümleyle başlıyor?" sorusu, J.R.R. Tolkien'in dünyaca ünlü romanına ilgi duyan edebiyatseverlerin sıkça merak ettiği bir detaydır. Fantastik edebiyatın mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen Hobbit, etkileyici bir açılış cümlesiyle dikkat çekiyor.

"Hobbit hangi cümleyle başlıyor?" Bu soru, yalnızca kitabın içeriğini merak edenleri değil, aynı zamanda yazarlık ve edebiyat dünyasıyla ilgilenenleri de yakından ilgilendiriyor. Tolkien, sıradan görünen ama okuyucuyu hemen içine çeken bir anlatımla kitabının kapısını aralıyor. Peki, J.R.R. Tolkien'in ''Hobbit'' adlı romanı hangi cümleyle başlar?

J.R.R. TOLKIEN'İN ''HOBBIT'' ADLI ROMANI HANGİ CÜMLEYLE BAŞLAR?

A) Mutlu aileler birbirine benzer

B) Topraktaki bir oyukta bir Hobbit yaşardı

C) Bütün çocukşar büyür; biri dışında

D) Ben hasta bir adamım

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

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