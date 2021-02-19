J Hope gruptan ayrılıyor mu? J Hope BTS'den ayrılıyor mu? Jung Ho-seok kimdir?

Tüm dünyanın en çok takip edilen gruplarından olan BTS grubu üyelerinden J-Hope hakkında J Hope gruptan ayrılıyor mu? J Hope BTS'den ayrılıyor mu? sorularının yanıtları aranıyor. Peki, J Hope kimdir?

Dünya çapında geniş bir kitle tarafından takip edilen BTS grubunun üyeleri hakkında merak edilen bir soru gündeme bomba gibi düştü. J Hope gruptan ayrılıyor mu? J Hope BTS'den ayrılıyor mu?

J HOPE BTS GRUBUNDAN AYRILIYOR MU?

Güney Kore'nin en sevilen gruplarından olan BTS, 2013 yılında kuruldu. Zaman zaman bu tür söylentilerle gündeme gelen grup şimdilerde ise J-Hope gruptan ayrılıyor mu sorusuyla anılıyor. BTS Güney Koreli Big Ait Entertainment adlı şirketin en büyük başarılarından biri. Dünya çapında konserler veren ve geçtiğimiz sene Amerika'nın prestijli müzik ödüllerinde de zafer kazanan grup Twitter'da 27, Instagram'da ise 37 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.

İnternette dedikodulara sebep olan bu haberin geçen sene Big Hit Entertainment tarafından "BTS biraz mola verecek, bu kısa bir ara olacak ama ne zaman tekrar sahneye çıkacakları belli değil" diyerek grubun tatil yapacağını duyurmasına dayandığı ortaya çıktı.

J-Hope gruptan ayrılıyor mu sorusuna resmi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple pek çok BTS hayranı olayın yalnızca söylentilerden ibaret olduğunu düşünüyor.

J HOPE KİMDİR?

Jung Ho-seok 18 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adıyla J-Hope, Güney Koreli rapçi, dansçı ve söz yazarı ve producer olarak görev alıyor. Ayrıca Big Hit Entertainment altındaki BTS grubunun ana dansçısı, rapçisi ve alt vokalidir.

Jung Hoseok 18 Şubat 1994 tarihinde Gwangju, Güney Kore de doğdu.[1] BTS ile çıkış yapmadan önce 'NEURON' adlı dans takımının bir parçasıydı.[2] Henüz BTS ile sahneye çıkmadan 2012 yılında Jo Kwon'un Animal şarkısında rap yaptı. 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 13 Haziran 2013 yılında J-Hope BTS grubunun bir üyesi olarak M! Countdown da "No More Dream" şarkısı ile çıkış yaptı.

J-Hope ilk solo mixtape'i Hope World'ü 1 Mart 2018 yılında yayınladı. Albüm olumlu karşılandı. 63 numaradaki ilk çıkışı(ve 38 numaradaki müteakip zirvesi), onu miztape yayınlandığı sırada Billboard 200 Listesinde en yüksek çıkış yapan solo Koreli artist yaptı. 27 Eylül 2019'da Becky G'nin de yer aldığı Chicken Noodle Soup adlı parçasını yayınladı.