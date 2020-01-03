: İzzet Yıldızhan yoğun bakımda 3 gündür uyutulan annesi için dua istedi

03.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:55

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan üç gündür İzmir Egepol Hastanesi'nde uyutuluyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldızhan, "Benim güzel annem. Beni bir kez daha yanılt ne olur. Sana çok ihtiyacım var" diyerek sevenlerinden dua istedi.

ABİSİNDEN SONRA ANNESİ HASTALANMIŞTI

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, bir yıldır annesinin sağlık sorunlarından dolayı zor günler geçiriyor. Yıldızhan'ın88 yaşındaki annesi Suriye Yıldızhan geçtiğimiz yıl da evde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yıldızhan, annesinin rahatsızlığından önce abisinin kanser olduğunu öğrenmişti.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğmuştur.

Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana'da pamuk işçiliği yaptı.

Ardından 13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, daha sonra kebap ustası oldu. Kan dara giderek bu kez bu mesleğine Ankara'da devam etti. 1980 yılında Ankara'da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon'da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın teklifi ile İstanbul'da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu'nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı "Yıldızhan" oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel adı "DoubleTree by Hilton" olarak değiştirildi.

İzzet Yıldızhan, bugüne kadar hiç evlenmeden aynı anda 3 ayrı kadından 5 çocuğu vardır. Daha sonra biri 2013 yılının ekim ayında bir oğlu ve 2014 yılının başlarında şubatta da ikiz erkek çocukları olmasıyla toplam 8 çocuğu oldu.

Albümleri :

1994 – İsimsiz asker – sen yoksun

1997 – Nerelerdesin – Sevmişim Seni

1999 – Birisi

2000 – Kıyamam

2001 – Ağlattın Anamı

2002 – Ben Demiştim

2005 – Canımın İçi

2007 – Tokat

2009 – Sen Deli Misin

2013 – Sevgilim

Filmleri :

1998 – Birisi (TV Dizisi)

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