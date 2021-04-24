İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin!

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısı pandeminin bizlerde yarattığı ruh halini yansıtan bir şarkı. Sözler çok anlamlı, müzik çok dokunaklı.Ben Pinhani'den başkası bu şarkıyı okuyamaz derken Sakiler adında bir grup çıktı ve şarkıyı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısı pandeminin bizlerde yarattığı ruh halini yansıtan bir şarkı. Sözler çok anlamlı, müzik çok dokunaklı.Ben Pinhani'den başkası bu şarkıyı okuyamaz derken Sakiler adında bir grup çıktı ve şarkıyı bambaşka bir noktaya taşıdı. En az Pinhani kadar iyi okudukları "Dünyadan Uzak" kısa sürede müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşti. Ama ne zaman İzzet Yıldızhan 'topa girdi' işler o zaman değişti.

"Dünyadan Uzak" şarkısını seslendiren Yıldızhan, sosyal medyada gündem oldu.Gelen eleştirilere cevap veren Yıldızhan "Olumlu kadar olumsuz yorum da gelebilir, şarkı benim çok içime sindi. İyi ki okumuşum" dedi.

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısını İzzet Yıldızhanyeniden yorumladı.

Pinhani'ye de teşekkür etmeyi unutmadı. Çünkü Pinhani şarkı için Yıldızhan'dan para almamış.Yani şarkı tam anlamıyla 'halka açık', isteyen alıp okuyabilir.Ama benim düşünceme göre böyle özel şarkıların 'korunması' gerekir.

Diyarbeckham

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, sosyal medyada dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın ailesiyle karşılaştırılmasına esprili bir yanıt verdi. 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden ünlü şarkıcı, "David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var benim 9" diye konuştu.(Sayit DURMAZ)

Kaynak: Hürriyet