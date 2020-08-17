İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
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İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti

İki YouTuber, Diyarbakır'da çocuklara aç olduklarını söyleyerek yardım istedi. Çocuklar ise "Açım" diyen YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fethetti. O anların videosunu izleyen İzzet Yıldızhan ise harekete geçti.

17.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:32

Diyarbakır'ın tarihi sokaklarına giden Youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç olduklarını söyleyen Youtuberlar, çocuklardan yardım istedi. Çocukların onlar için seferber olması üzerine, kendilerine yardımcı olanlara tablet hediye ettiler ve o anları kameraya aldılar. Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da son konserinde çocukların bu davranışlarından çok etkilendiğini belirterek hediye yollayacağını söyledi.

"GÜZEL KARDEŞLERİME HEDİYELERİM OLACAK"

Önceki akşam bir düğünde sahne alan Yıldızhan, "Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım ve gururlandım. Bizleri kardeş yapan içimizdeki bu saf temiz kalplerimiz. Memleketimle bir kez daha gurur duydum. Önümüzdeki günlerde memleketim Diyarbakır'a bir ziyaretim olacak. O güzel kardeşlerimi bulup, tanışmak istiyorum. Onlara güzel hediyelerim olacak. Bundan sonra bir İzzet abileri var. Bu değerlerimize, bu kardeşlerimize sahip çıkmak bizlerin görevi" dedi.

İzzet Yıldızhan Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti

Kaynak: Snob Magazin

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