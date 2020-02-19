İzzet Yıldızhan çocuklarıyla mutluluk pozu verdi
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İzzet Yıldızhan çocuklarıyla mutluluk pozu verdi

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün İzmir'de sahibi olduğu otelde ikiz çocukları İzzet ve Ömer Yıldızhan'ın doğum gününü kutladı

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:42
İzzet Yıldızhan çocuklarıyla mutluluk pozu verdi

9 çocuk babası olan 'ın son olarak dünyaya gelen ve adını Cumhurbaşkanı 'ın koyduğu Hamza Yıldızhan'ın büyümüş hali ise görenleri hayretlere düşürdü.

'Ailemiz kalabalık'

Kızlarından birisi olan Sevgi Yıldızhan'ın kursta olduğundan dolayı bir eksik olduklarını belirten Yıldızhan, "Ailemiz kalabalık olduğundan buluşmaya kalktığımızda kesin ya birisinin dersi yada işi çıkıyor, kalabalık bir aile olmanın da dezavantajı bu olsa gerek." diyerek gülümsedi.

Kaynak: Snob Magazin

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