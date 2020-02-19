İzzet Yıldızhan çocuklarıyla mutluluk pozu verdi

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:42

9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın son olarak dünyaya gelen ve adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu Hamza Yıldızhan'ın büyümüş hali ise görenleri hayretlere düşürdü.

'Ailemiz kalabalık'

Kızlarından birisi olan Sevgi Yıldızhan'ın kursta olduğundan dolayı bir eksik olduklarını belirten Yıldızhan, "Ailemiz kalabalık olduğundan buluşmaya kalktığımızda kesin ya birisinin dersi yada işi çıkıyor, kalabalık bir aile olmanın da dezavantajı bu olsa gerek." diyerek gülümsedi.