İzzet Yıldızhan'dan oğullarına şaşırtan görev

Üç yıl önce İzmir'e yerleşen iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan, oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe İzmir'deki otelinde görev verdi. İşte İzzet Yıldızhan'ın oğullarına verdiği görev...

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş durmasın diye oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev verdiği ortaya çıktı. Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" takdir topladı.

Kaynak: Snob Magazin