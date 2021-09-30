İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi 2 Ekim'de açılacak - Haberler
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İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi 2 Ekim'de açılacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
İzzet Keribar'ın

Eserleri Türkiye'de ve dünyada özel koleksiyon ve müzelerde yer alan fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden, "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" konulu sergi, 2 Ekim'de Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Eserleri Türkiye'de ve dünyada özel koleksiyon ve müzelerde yer alan fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden, "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" konulu sergi, 2 Ekim'de Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilerin görsellerinden oluşan sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan 2. Selim Türbesi, Topkapı Sarayı, Piyale Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, 3. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Tophane-i Amire, Atik Valide Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii, Sultan Ahmet Camii gibi birçok eserin fotoğrafı da sergilenecek.

Toplam 37 adet fotoğraftan oluşan sergi, 20 Ekim'e kadar görülebilecek.

Serginin açık olduğu tarihler arasında sanatçı İzzet Keribar, fotoğrafseverler için iki adet atölye çalışması gerçekleştirecek ve bu çalışmada kendi anlatımı ile sergi gezilerek "Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri" hakkında katılımcılara bilgi paylaşımı yapacak.

Sergi kapsamında ayrıca "Mimaride Çini Sanatı" konularının ele alınacağı söyleşi ve seminerler yapılması planlanıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi 2 Ekim'de açılacak - Haberler
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