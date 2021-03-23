İZSU'nun 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattığı iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, vefat eden babasının su borcu nedeniyle İZSU tarafından 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığı iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaları doğrulayan İZSU Genel Müdürlüğü, icra işleminin sehven yapıldığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının su faturası borcu nedeniyle İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından icra takibi başlatıldığını söyledi. AK Partili Hızal, sosyal medya hesabında icra takibi belgelerinin fotoğraflarını da paylaştı.

2017 DOĞUMLU ÇOCUĞA İCRA

Konuyla ilgili açıklama yapan Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" denildi.

İZSU İDDİALARI DOĞRULADI

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

''İZSU Genel Müdürlüğümüzce, 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatıldığı yönündeki haberler henüz kamuoyuna yansımadan ailenin müracaatı üzerine söz konusu işlemle ilgili gerekli inceleme yapılmış, sehven yapıldığı tespit edilen işlem kurumumuz tarafından derhal düzeltilmiştir. Konunun muhatabı olan aileye yetkililerimiz tarafından ulaşılmış, yapılan yanlışlık nedeniyle özür dilenmiştir.

Abonenin ödenmeyen borçlarıyla ilgili takip süreci yürütülürken dijital kayıtlar üzerinden babanın mirasçısı olarak görünen kişi hakkında işlem başlatılmış, yaşı ve özel durumu ise gözden kaçırılmıştır. Ailenin başvurusu üzerine işlemin düzeltilmesinin ardından süregelen bir mağduriyet söz konusu değildir.'' ifadeleri yer aldı.