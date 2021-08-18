İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarına gelen gurbetçiler işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelere doğru yol alıyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı ise her zaman Kapıkule oluyor. Bu neden zaman zaman Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor.

Almanya'ya giden Züleyha İnan, yaptığı açıklamada Türkiye'den hüzünlü olduğunu ve üzüntüsünü anlatmasının imkansız olduğunu belirti.

Gelirken sevinçle giderken büyük üzüntü duyduklarını anlatan İnan, "Anne, baba, memleket, bayrak hepsini geride bırakıyoruz. Gurbette değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz fakat kendi memleketimizdeki gibi olmuyor. İçimizde hep özlem, hep hasret var." dedi.

Ali Fatih Acar da Türkiye'deki izinlerin çok çabuk geçtiğini, üzgün bir şekilde Almanya'ya döndüğünü ifade etti.

Bu arada jandarma ekipleri de sınır kapısında bekleyen gurbetçilere Türk bayrağı dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin