İznik Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği
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İznik Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

16.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:34
İznik Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

İznik Ticaret Odası (İTSO), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını sürecinde, uzaktan eğitim alan öğrencilere 158 klavyeli tablet hediye etti.

İznik Ticaret Odası (İTSO), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını sürecinde, uzaktan eğitim alan öğrencilere 158 klavyeli tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet kampanyasına bir destek de İznik TSO'dan geldi.

Kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere tabletler, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Kaymakam Recai Karal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil'e teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Mahmut Dede, TOBB'un girişimleriyle başlatılan kampanyanın, ekonomik nedenlerle uzaktan eğitime erişemeyen, bilgisayarları olmayan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak üzere atılmış güzel bir adım olduğunu belirterek, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Dede, bu sürece destek veren TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, kampanyaya destek veren oda üyelerine ve İznik'teki sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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