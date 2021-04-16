İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
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İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi

İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İznik-Karamürsel karayolu üzerinde çakıl yüklü kamyon çalılığa uçtu.

İznik-Karamürsel karayolu üzerinde çakıl yüklü kamyon çalılığa uçtu. Kamyonun şoförü 1 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı.

Olay, Bursa-İznik-Karamürsel yolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki taş ocağından çakıl taşıdığı öğrenilen 41 ACL 661 plakalı kamyonun şoförü Murat Kalaç, Boyalıca Mahallesi Küllük mevkiinde rampa aşağıya indiği esnada damperindeki yükün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre kontrolü sağlamaya çalışan şoför başarılı olamayınca kamyon çalılıklara uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler olaya şahitlik ederken hemen 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Murat Kalaç'ı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza esnasında yolda trafik yoğunluğunun olmaması olası bir facianın önüne geçerken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İznik-Karamürsel karayolunda hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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