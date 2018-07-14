İznik Gölü'ne Giren 2 Kız Çocuğu, Serin Sularda Can Verdi
Bursa'da İznik gölüne giren 8 çocuk boğulma tehlikesi atlattı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından 6 çocuk kurtarılırken, iki kız serin sularda can verdi.
Bursa'da İznik gölüne giren 8 çocuk boğulma tehlikesi atlattı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından 6 çocuk kurtarılırken, iki kız serin sularda can verdi. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.
GÖLE GİREN GRUPTAN 8'İ BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI
Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 kişilik grup, piknik yapmak için Orhangazi'ye geldi. Grup, çamlık sahilinden göle geldi. Serinlemek için göle giren gruptan 8'i boğulma tehlikesi atlattı.
2 ÇOCUK GÖLDE KAYBOLDU
Çocukların feryadı üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) sudan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada müşahede altına alındı. 2 çocuk ise gölde kayboldu.
İKİ KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çocukların bulunması için İznik gölüne UMKE ve deniz polisi çağrıldı. Pompa çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında, yaşlarında ve isimleri Fatma Salman (13) ile Vildan Salçın (12) olduğu belirlenen iki kız çocuğunun cesetlerine ulaştı. Çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acı haberi alan yakınları sahile akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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allah rahmet eylesin aylelerine sabır versin allah çok acı evlat acısıyla kimse sınanmasın aminCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çok acı bir durum.Tüm çocuklarımıza Allahtan rahmet diliyorum.ayrıca şunuda hatırlatmak istiyorum,babam her sene evimizde bulunan tüm aile fertleri için birer adet keser ve etlerini fakirlere dagıtırız,,bizim evde yaşayan hiç kimse kaza bela ve hastalık bilmeyiz..ayrıca hergün fakirlere sadaka verilirse bununda belalara faydası çoktur.Cevap Yaz 5 1 Yayından KaldırMÜFTÜ DEDE : Sanırım kurbandan bahsediyorsunuz,,Aynen katılıyorum Ayşegül.söylediklerin çok güzel ve hayırlı amellerdir,saygı duyuyorum.Yayından KaldırELANUR: Yeni birşey ögrendim,teşekkürler Ayşegül.1 Yayından Kaldır
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Ailelerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır