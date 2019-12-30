İzne gelen askerin şüpheli ölümü

30.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17

Mersin'de izne gelen bir asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, dün gece 04.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde 22 yaşındaki S.K. isimli bir genç, yol kenarında arkadaşı tarafından yarı çıplak vaziyette bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen genç, tedavi altına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında Kırklareli ilinde piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 7 gün önce izne geldiği tespit edildi. Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA