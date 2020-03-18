İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı - Haber
İzmit Belediyesi, Süleyman Şen, Kocaeli, Güncel

İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı

Korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Berberler Odası yönetimi ile bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri anlatarak berber ve kuaförlere eldiven ile maske dağıttı.

18.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:43
İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı

Korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Berberler Odası yönetimi ile bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri anlatarak berber ve kuaförlere eldiven ile maske dağıttı.

Korona virüse karşı tedbirler alamaya devam eden İzmit Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye koordinatörleri ve meclis üyeleri Süleyman Şen ile Yaşar Kardaş, Kocaeli Berberler Odası'nı ziyaret ederek alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptılar. Berberler Odası Genel Sekreteri Ayşe Çetin'e yapılan ziyarette esnafların normalden çok daha fazla hijyen kurallarına dikkat etmesini isteyen Kardaş, tezgahlarda kesinlikle eldiven ve maske takılması, tezgahların dezenfektanlar bulunmasını söyledi. Berber ve kuaförleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da, esnafa eldiven ve maske dağıttı.

Beraberler, alması gereken önlemler konusunda tek tek uyarılırken, özellikle berberlere girişte vatandaşların ellerine dezenfekten sıkılması, saç kesimi esnasında hem vatandaşın hem de esnafın maske takması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Heyet daha sonra Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası ve Kocaeli Kahveciler ve Otelciler Odasını ziyaret ederek alınması gereken tedbirler ve önlemler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Guido Senia Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Berkay Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:42:40. #1.14#
title