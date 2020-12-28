İzmit'te bazı pazarların günleri değişti
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İzmit'te bazı pazarların günleri değişti

28.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:51
İzmit'te bazı pazarların günleri değişti

Yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit'te kurulan bazı pazarların günü değişti.

Yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit'te kurulan bazı pazarların günü değişti.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cuma günleri kurulamayacak olan Plaj Yolu Köylü pazarı, Yuvam Akarca ve Ayazma pazarlarının günü değişti. Yapılacak düzenleme ile vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri belirtilirken, zabıta müdürlüğü ekipleri de pazarlardaki çalışmalarına devam edecek.

Kısıtlama sebebiyle düzenleme yapılan pazarların yeni günleri şu şekilde:

"Plaj yolu Köylü Pazarı 31 Aralık Perşembe günü, Yuvam Akarca Pazarı 31 Aralık Perşembe günü, Ayazma Pazarı 31 Aralık Perşembe günü" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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